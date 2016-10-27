Camdan piyano

Arabesk müziğin başarılı ismi Murat Kurşun, önceki gün çekilen klibinde bir ilkle kamera karşısına geçti. Kurşun, Mustafa Özen'in yönetmenliğinde Büyükada ve Asmalımescit'te çekilen klip için özel olarak yaptırılan cam piyano önünde 2014 Almanya güzeli Julia Benesh ile poz verdi.