  1. İmajına tam not
  2. Gol yemem midye yerim

İşte fit Kenan!

İşte fit Kenan!
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Zorlu AVM'de arkadaşlarıyla yemek yedi. Ünlü oyuncu, şıklığıyla yine dikkat çekti. Eşi Sinem Kobal'ın önayak olmasıyla düzenli spora başlayan oyuncunun, hayli kilo vermiş olması da gözlerden kaçmadı.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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