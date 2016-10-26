Hayali müzikal

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Güzel model Azra Akın, sevgilisi Atakan Koru ile önceki akşam bir partiye katıldı. Geçtiğimiz günlerde dans videosuyla olay olan Akın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Jennıfer Lopez'in hocasından aldığı derslerin meyvesini verdiğini dile getiren Azra Akın, "Bir müzikalde oynamayı çok isterim. Şarkı söylemeyi de dans etmeyi de çok seviyorum" dedi.
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