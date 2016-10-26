  1. Bir garip ayrılık
  2. Zorlu alışveriş

Hayali müzikal

Hayali müzikal
Güzel model Azra Akın, sevgilisi Atakan Koru ile önceki akşam bir partiye katıldı. Geçtiğimiz günlerde dans videosuyla olay olan Akın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Jennıfer Lopez'in hocasından aldığı derslerin meyvesini verdiğini dile getiren , "Bir müzikalde oynamayı çok isterim. Şarkı söylemeyi de dans etmeyi de çok seviyorum" dedi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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