Tedbirli Gülben

Şarkıcı GülbenErgen, önceki günspiker eşi ErhanÇelik ile Bebek'teydi.Baş başa yemek yiyenikili, restoran çıkışıobjektiflere yansıdı.Geçtiğimiz günlerdeeski eşi MustafaErdoğan'la bir arayagelmesi hatırlatılanünlü şarkıcı bununlailgili ise "Biz süreklibuluşuyoruz vebuluşacağız" diyekonuştu.
Öte yandanünlü şarkıcınınparmağındaki'zikirmatik'dikkatlerden kaçmadı.Gün içerisindesürekli dua okuyanGülben Ergen, birçokvatandaş gibi okuduğuduanın sayısınıunutmamak içinzikirmatik denilen aletikullanıyor. Ergen'inbu tavrı da "TedbirliGülben" dedirtti.
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