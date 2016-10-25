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Tedbirli Gülben

Ünlü sanatçı , önceki gün eşiyle Bebek’teydi. Ergen’in elindeki ‘zikirmatik’ ise gözlerden kaçmadı...

Tedbirli Gülben
Şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün spiker eşi Erhan Çelik ile Bebek'teydi. Baş başa yemek yiyen ikili, restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Mustafa Erdoğan'la bir araya gelmesi hatırlatılan ünlü şarkıcı bununla ilgili ise "Biz sürekli buluşuyoruz ve buluşacağız" diye konuştu.

Öte yandan ünlü şarkıcının parmağındaki 'zikirmatik' dikkatlerden kaçmadı. Gün içerisinde sürekli dua okuyan , birçok vatandaş gibi okuduğu duanın sayısını unutmamak için zikirmatik denilen aleti kullanıyor. Ergen'in bu tavrı da "Tedbirli Gülben" dedirtti.

Aydın HAMZA
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