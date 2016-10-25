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Golf sevgisi buluşturdu

Golf sevgisi buluşturdu
Bu yıl 2.'si gerçekleşen Turkcell Platinum Golf Challenge, ünlü isimleri Kemer Country Golf Kulübü'nde bir araya getirdi. 22-23 Ekim'de düzenlenen turnuvaya iş dünyasının yanı sıra oyuncu Başak Sayan'la sosyetik güzel Sinem Yıldırım da büyük ilgi gösterdi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, renkli anlara sahne oldu. İki gün boyunca 200'ü aşkın golf tutkununun şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği turnuvada golf tutkunu ünlü isimler keyifli bir hafta sonu geçirdi.
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