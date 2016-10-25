Golf sevgisi buluşturdu

Bu yıl 2.'si gerçekleşen TurkcellPlatinum Golf Challenge, ünlü isimleriKemer Country Golf Kulübü'nde biraraya getirdi. 22-23 Ekim'de düzenlenenturnuvaya iş dünyasının yanı sıra oyuncuBaşak Sayan'la sosyetik güzel SinemYıldırım da büyük ilgi gösterdi.
Turkcell Genel Müdürü KaanTerzioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşenorganizasyon, renkli anlara sahne oldu. İkigün boyunca 200'ü aşkın golf tutkunununşampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiğiturnuvada golf tutkunu ünlü isimlerkeyifli bir hafta sonu geçirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.