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Cannes hatırası

Cannes hatırası
Birçok dizinin müziklerine imza atan Murat Evgin, bir diziye en uzun süre müzik yapan besteci olarak Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen Mipcom Fuarı'na katıldı. Evgin, önceki gün Fransa'daki keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Fuarda Çinli hosteslerle poz veren , paylaşımına "Cannes'da olmak mutluluk verici" notunu düştü. Sanatçının bu pozu çok sayıda beğeni aldı.
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