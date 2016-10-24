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Eymen’le keyifte

Eymen’le keyifte
Ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün tüm gününü oğluna ayırdı. Eymen ile İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takılan Erken, çocuk giyim mağazalarını dolaştıktan sonra oyun salonunda Eymen'le eğlendi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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