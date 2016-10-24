Cem’den tele-özür

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki haftaya Ebru Şallı için sarf ettiği "Ateş et ve unut" sözleriyle damgasını vurdu. Yılmaz, "Böyle bir adam değilim" diyerek bu cümleyi Şallı için kurmadığını açıkladı.



Cem Yılmaz'ın olayın tüm gazetelerde manşet olmasının ardından da güzel sunucuyu telefonla arayıp "Seni böyle bir olaya maruz bıraktığım için özür dilerim ama bunlar benim cümlelerim" dediği ortaya çıktı.