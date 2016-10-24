Berlin hatırası

Güzel oyuncu Burcu Kara, kuralını bozmadı. Hemen hemen her hafta sonunu yurt dışındaki farklı bir ülkede geçiren Kara, bu kez de Berlin'e gitti. Eşi Fırat Parlak'la Almanya'da keyifli bir Pazar günü geçiren güzel oyuncu, yolda karşılaştığı Mickey Mouse kostümlü bir dansçıyla da işte böyle hatıra fotoğrafı çektirdi...