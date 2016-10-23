Şahane sürpriz

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar,eşi Selin Gökbakar'ın yaptığıdoğumgünü jestiyle havalara uçtu.Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuklarınıncinsiyetini öğrenen mutlu çift, örnekaile tablolarıyla herkesi imrendiriyor. 36yaşına giren Şahan Gökbakar, öncekigün uyandığında eşinin hazırladığısürprizle şaşkına döndü.
Gökbakar yaşadığı duyguları şusözlerle anlattı: "Benim hanım sürprizişlerinde sınır tanımaz. Ben uyurkenbütün odayı balonlarla doldurmuşve hepsinin uçlarına geçtiğimiz 1yıl boyunca yaşadığımız her şeyinfotoğrafını iliştirmiş. Ailemizindişi kuşu, değerli eşim, canım Selin Gökbakar'a çok teşekkür ediyorum."
* Şahan Gökbakar, eşinin sürprizini sosyal medyadan paylaşarak teşekkür etti.
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