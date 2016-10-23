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Şahane sürpriz

, 36 yaşına giren eşi ’a sürpriz yaptı. Uyandığında bütün odayı balonlarla süslü gören komedyen duygu seline kapıldı

Şahane sürpriz
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar'ın yaptığı doğumgünü jestiyle havalara uçtu. Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuklarının cinsiyetini öğrenen mutlu çift, örnek aile tablolarıyla herkesi imrendiriyor. 36 yaşına giren , önceki gün uyandığında eşinin hazırladığı sürprizle şaşkına döndü.

Gökbakar yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Benim hanım sürpriz işlerinde sınır tanımaz. Ben uyurken bütün odayı balonlarla doldurmuş ve hepsinin uçlarına geçtiğimiz 1 yıl boyunca yaşadığımız her şeyin fotoğrafını iliştirmiş. Ailemizin dişi kuşu, değerli eşim, canım 'a çok teşekkür ediyorum."


* Şahan Gökbakar, eşinin sürprizini sosyal medyadan paylaşarak teşekkür etti.
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