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Morales korta çıktı

Morales korta çıktı
54 yaşındaki 'li oyuncu , sinemadan sonra en büyük sevgisinin tenis olduğunu söyledi. Morales, tenis oynadığı tesislere hayran kaldı.
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