  1. Morales korta çıktı
  2. 007 Aslışah

Final zamanı

Dünyaca ünlü yıldızların katıldığı 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde sona gelindi. En iyiler bu gece ödüllerine kavuşacak

Final zamanı
Bu yıl 53.'sü düzenlenen 'nde sona gelindi. Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsoru olduğu festivalde önceki gün brunch daveti verildi. Festivalin onur konukları olan dünyaca ünlü yıldızlar John Savage, Esai Morales, Cassandra Gava, Robert Davi ve Tara Fitzgerald Antalya'nın eşsiz manzarasında kahvaltı keyfi yaptı.

BÜYÜK ÇEKİŞME VAR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , eşi Ebru Hanım'la birlikte konuklarla yakından ilgilendi. Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltıda ünlü yıldızlar keyiflendi. 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyiler bu gece belli olacak. En büyük çekişme ise Songül Öden ve Funda Eryiğit'in yarıştığı En İyi Kadın Oyuncu dalında yaşanıyor.



HABER VE FOTOĞRAFLAR: DOĞAN SAVAŞ-EBRU KAZIKTAŞ
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