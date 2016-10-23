Final zamanı

Bu yıl 53.'sü düzenlenen Antalya Uluslararası Film Festivali'nde sona gelindi. Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsoru olduğu festivalde önceki gün brunch daveti verildi. Festivalin onur konukları olan dünyaca ünlü yıldızlar John Savage,Esai Morales, Cassandra Gava,Robert Davi ve Tara FitzgeraldAntalya'nın eşsiz manzarasındakahvaltı keyfi yaptı.
BÜYÜK ÇEKİŞME VAR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Hanım'la birlikte konuklarla yakından ilgilendi. Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltıda ünlü yıldızlar keyiflendi. 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyiler bu gece belli olacak. En büyük çekişme ise Songül Öden ve FundaEryiğit'in yarıştığı En İyi Kadın Oyuncu dalında yaşanıyor.
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