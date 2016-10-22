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Umutsuz taraftar

Umutsuz taraftar
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün sevgilisi Almeda Abazi ile Nişantaşı City's'deydi. Sıkı Fenerbahçeli olan 'a "Ne olacak bu Fener'in hali?" diye soruldu. Morali bir anda bozulan ünlü oyuncu, "Bu sene çok umutsuzum" şeklinde konuştu.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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