Şiddetsever!

Deniz Akkaya, Yunan aşkı Haris ile önümüzdeki yaz evleneceğini açıkladı. İşin şaşırtan yanı ise daha önceki 2 sevgilisinden şiddet gören güzel sunucunun, geçtiğimiz haftalarda da yabancı sevgilisi tarafından tartaklandığı iddiasıydı...
Güzelliği ve kariyeri kadar çalkantalı özel hayatıyla da sık sık gündem olan Deniz Akkaya, dün canlı yayında itiraf etti: "Önümüzdeki yaza evleniyorum." Güzel sunucu, bir süredir birlikte olduğu Yunan aşkı Haris ile 2017 yazında Yunanistan'ın gözdeadası Mikonos'ta evleneceğini ilan etti. Deniz Akkaya'nın 19 yaşından beri arkadaşı olan hatta ünlü sunucunun kızı Ayşe'yi ABD'dedünyaya getirdiği dönem yanına koşan Yunan damadın geçtiğimiz haftalarda Akkaya'ya evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı.
'HAFİFÇE KENDİSİNİ İTTİM'
Haris'le arkadaşlığı aşka dönüşen Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde ise Yunanaşkının şiddetine maruz kaldığıiddialarıyla gündeme gelmişti. Akkaya, dayak iddası için ise "O görüntülerde 'Gel öpeyim barışalım arkadaşım' diyor. Ben de hafifçe itipkendine gelmesini söylüyorum.Zaten sonra 'Bavulunu alıp gidiyorsun' dedim.Haris gitti" açıklaması yapmıştı. Evlilik hazırlığı yaptığı Yunan aşkından şiddet görmediğine kimseyi inandıramayan Deniz Akkaya, önceki sevgilileri Efe Önbilgin ile MuratVarol'dan da şiddet görmüştü.
DOSTLUKAŞKADÖNÜŞTÜ
Güzel sunucuyu nikah masasına oturmaya ikna eden Yunan Haris, Deniz Akkaya'nın 19 yaşından beri çok yakın arkadaşı...
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