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Karizmatik Ağa!

İşadamı ’na genç aşkından jest... Duygu Su Gülpınar, önceki akşam Ağa için üzerinde ‘Dünya Karizma Günün Kutlu Olsun’ yazılı bir pastayla kutlama yaptı

Karizmatik Ağa!
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'nun genç sevgilisi Duygu Su Gülpınar, kendisine yapılan eleştirileri umursamadan aşkını doyasıya yaşıyor. Ağaoğlu'nun kendisinden 39 yaş küçük olan balerin aşkı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önceki akşama damgasını vurdu.

Duygu Su Gülpınar, için üzerinde 'Dünya Karizma Günün Kutlu Olsun' yazılı bir pasta hazırlattı. Pastayı ünlü işadamına üflettiği videoyu instagram'da takipçileriyle paylaşan genç balerinin çektiği görüntüler, kısa sürede binlerce defa izlendi...
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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