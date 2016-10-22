Karizmatik Ağa!

Ünlü işadamı AliAğaoğlu'nun genç sevgilisiDuygu Su Gülpınar,kendisine yapılaneleştirileri umursamadanaşkını doyasıya yaşıyor.Ağaoğlu'nun kendisinden39 yaş küçük olanbalerin aşkı, sosyalmedya hesabından yaptığıpaylaşımla önceki akşamadamgasını vurdu.
Duygu Su Gülpınar,Ali Ağaoğlu için üzerinde'Dünya KarizmaGünün Kutlu Olsun'yazılı bir pasta hazırlattı.Pastayı ünlü işadamınaüflettiği videoyuinstagram'da takipçileriylepaylaşan gençbalerinin çektiğigörüntüler, kısa süredebinlerce defa izlendi...
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