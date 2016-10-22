  1. Gurbetçi sevgisi
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İkinci adresi oldu

İkinci adresi oldu
İstanbul'a demir atan Lindsay Lohan, önceki gün yine ülkemize geldi. Ümraniye'deki Suriyeli mültecileri ziyaret eden Lohan, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. ABD'li yıldız, daha sonra da Nişantaşı'nın yolunu tutup ünlü modacı Özlem Süer'in butiğinden 3 kıyafet aldı. , gününü ise Bebek'te noktaladı.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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