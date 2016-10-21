  1. Evliliğe vakit var

‘Haybeye’ coşkusu

‘Haybeye’ coşkusu
Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, uzun bir aranın ardından sevenleriyle önceki akşam ilk kez Beyoğlu Jolly Joker sahnesinde buluştu. 'Haybeye' isimli yeni single çalışmasıyla büyük beğeni toplayan İpek, 3 saat süren performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar