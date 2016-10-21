‘Haybeye’ coşkusu

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, uzun bir aranın ardından sevenleriyle önceki akşam ilk kez Beyoğlu Jolly Joker sahnesinde buluştu. 'Haybeye' isimli yeni single çalışmasıyla büyük beğeni toplayan İpek, 3 saat süren performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.