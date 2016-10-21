Çifte bayram!

Demet Şener'e, 4 yıldan beri yasak aşk yaşadığı İbrahim Kutluay'la çekilmiş samimi görüntülerini gönderdiği iddia edilen Edvina Sponza, dedikodulara göre çok mutlu... Şener'in 11 yıllık eşine açtığı 8 milyon TL'lik boşanma davasının ardından derin bir'oh' çektiği iddia edilen sosyetik güzel, dava açıldıktan hemen sonra parti verdi...
ASIL HALLOWEEN 31 EKİM'DE...
İtalyan kökenli olan Edvina Sponza, Halloweenyani Cadılar Bayramı'nı bahane ederek yakındostlarını Bebek'teki evinde topladı. Sponza,masasını da Cadılar Bayramı'yla özdeşleşenbalkabağı ile özenle süsledi. Partiye, sosyetikgüzelin birkaç dostu katıldı. 31 Ekim'de verilenCadılar Bayramı yemeğini gününden çok önceEdvina Sponza'nın, Halloween'i bahane edipaslında boşanmayı kutladığı kulaktan kulağayayıldı. Demet Şener'in kendisine açtığı 500 binTL'lik tazminat davasını da umursamadığıiddia edilen sosyetik güzel,röportajında dediğigibi aşkı uğruna bedelödemeyi zaten çoktangöze almıştı...
Şener'in boşanma davası açması için büyük uğraş verdiği konuşulanSponza, dava açıldıktan birkaç gün sonra Cadılar Bayramı yemeği verdi.
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