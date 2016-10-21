  1. Aşk devam fotoğrafı!
  2. Ağır bedel!

Çifte bayram!

’dan manidar parti! Demet Şener’in ’dan boşanma kararına sevindiği iddia edilen sosyetik güzel, dava açıldıktan 1 gün sonra evinde Cadılar Bayramı bahanesiyle parti verdi

Çifte bayram!
Demet Şener'e, 4 yıldan beri yasak aşk yaşadığı İbrahim Kutluay'la çekilmiş samimi görüntülerini gönderdiği iddia edilen Edvina Sponza, dedikodulara göre çok mutlu... Şener'in 11 yıllık eşine açtığı 8 milyon TL'lik boşanma davasının ardından derin bir 'oh' çektiği iddia edilen sosyetik güzel, dava açıldıktan hemen sonra parti verdi...

ASIL HALLOWEEN 31 EKİM'DE...
İtalyan kökenli olan , Halloween yani Cadılar Bayramı'nı bahane ederek yakın dostlarını Bebek'teki evinde topladı. Sponza, masasını da Cadılar Bayramı'yla özdeşleşen balkabağı ile özenle süsledi. Partiye, sosyetik güzelin birkaç dostu katıldı. 31 Ekim'de verilen Cadılar Bayramı yemeğini gününden çok önce Edvina Sponza'nın, Halloween'i bahane edip aslında boşanmayı kutladığı kulaktan kulağa yayıldı. Demet Şener'in kendisine açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasını da umursamadığı iddia edilen sosyetik güzel, röportajında dediği gibi aşkı uğruna bedel ödemeyi zaten çoktan göze almıştı...


Şener'in boşanma davası açması için büyük uğraş verdiği konuşulan Sponza, dava açıldıktan birkaç gün sonra Cadılar Bayramı yemeği verdi.

MAGAZİN SERVİSİ/ ÖZEL
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