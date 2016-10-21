Ailece destek

Geçtiğimiz günlerde 'Kanyon'daHer Yer Müzik' etkinliği altında düzenlenenMor ve Ötesi konserini izlemeye HarunTekin'in sevgilisi Melisa Sözen de gitti.Sözen'in yanındaki isimlerden biri iseannesi Nilgün Karaca ve annesininarkadaşı Nurhayat Sarıoğlu'ydu.
Kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekenNilgün Hanım'ın müstakbel damadınınkonserini dinlemeye gitmesi, "Harun Tekin,aileye girdi" yorumları yaptırdı. Bu aradabaşarılı müzisyenin de hem sevgilisi hem deNilgün Karaca'nın kendisine olan desteğindenbir hayli mutlu olduğu öğrenildi.
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