Ailece destek

Geçtiğimiz günlerde 'Kanyon'da Her Yer Müzik' etkinliği altında düzenlenen Mor ve Ötesi konserini izlemeye Harun Tekin'in sevgilisi Melisa Sözen de gitti. Sözen'in yanındaki isimlerden biri ise annesi Nilgün Karaca ve annesinin arkadaşı Nurhayat Sarıoğlu'ydu.



Kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çeken Nilgün Hanım'ın müstakbel damadının konserini dinlemeye gitmesi, "Harun Tekin, aileye girdi" yorumları yaptırdı. Bu arada başarılı müzisyenin de hem sevgilisi hem de Nilgün Karaca'nın kendisine olan desteğinden bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.