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Romantik Kadir

Romantik Kadir
Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, romantikliğini yine konuşturdu. Temmuz'da evlendiği Neslihan Atagül'e olan aşkını sık sık sosyal medyada ilan eden Doğulu, önceki gün de kural bozmadı. Ünlü oyuncu, yolda gördüğü güzel eşinin bulunduğu billboard ile işte böyle fotoğraf çektirdi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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