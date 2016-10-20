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Rakipsiz Demet

Rakipsiz Demet
Bugüne kadar imza attığı 9 albüm, 2 single ve 2 maxi single ile satış rekorları kıran Demet Akalın, profesyonel meslek hayatının 20. yılını özel bir albüm ile kutluyor.

Pop müziğin kraliçesinin yeni albümü, 7 Kasım'da piyasada olacak. 'Rakipsiz' adlı şarkısından ilham alıp isim verdiği albümü için yine çok iddialı...
Etiketler:
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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