  1. Gökçe’nin aşkı
  2. Jessica’nın Türk şıklığı

Meryem eriyor!

Meryem eriyor!
Kısa bir süre önce işadamı Alp Özcan'la aşkı sona eren Meryem Uzerli, instagram'da eski yıllara ait bir fotoğraf paylaşımında bulundu. İki erkek kardeşi ve kız kardeşiyle çekilmiş bu kareyi yayınlayan güzel oyuncu, mutlu aile fotoğrafına "Kardeş aşkı" notunu düştü.

Fotoğrafı görenler ise gözlerine inanamadı. 'nin yıllar önce çekilen fotoğrafta şimdiye oranla bir hayli kilolu olması görenleri şaşırttı. Alman oyuncunun fotoğrafına takipçilerinden "Meryem her geçen gün zayıflarken zamanla da güzelleşiyor" şeklinde iltifatlar yağdı.
Etiketler:
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar