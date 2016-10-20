Meryem eriyor!

Kısa bir süre önce işadamı Alp Özcan'laaşkı sona eren Meryem Uzerli, instagram'da eskiyıllara ait bir fotoğraf paylaşımında bulundu. İkierkek kardeşi ve kız kardeşiyle çekilmiş bu kareyiyayınlayan güzel oyuncu, mutlu aile fotoğrafına"Kardeş aşkı" notunu düştü.
Fotoğrafı görenler ise gözlerine inanamadı.Meryem Uzerli'nin yıllar önce çekilen fotoğraftaşimdiye oranla bir hayli kilolu olması görenlerişaşırttı. Alman oyuncunun fotoğrafına takipçilerinden"Meryem her geçen gün zayıflarken zamanla dagüzelleşiyor" şeklinde iltifatlar yağdı.
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