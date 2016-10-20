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Jessica’nın Türk şıklığı

Jessica’nın Türk şıklığı
Hollywood dünyasının Türk modacılara olan ilgisi her gün artıyor... Atıl Kutoğlu, Bora Aksu, Hakan Yıldırım ve Cengiz Abazoğlu gibi isimlerle başlayan Hollywood'daki Türk modasına yeni bir tasarımcımız da dahil oldu. Dünyaca ünlü yıldız Jessica Biel, geçtiğimiz gün Zeynep Arçay imzalı bir kıyafet tercih etti.

Güzel aktrisin 'The Book Of Love' filminin galasında tercih ettiği Arçay tasarımı zeytin yeşili deri kıyafeti, yabancı haber ve moda sitelerinden övgü dolu sözler aldı.

Özge GÜRCAN
Etiketler:
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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