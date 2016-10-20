Jessica’nın Türk şıklığı

Hollywood dünyasının Türk modacılara olan ilgisi her gün artıyor... Atıl Kutoğlu,Bora Aksu, Hakan Yıldırım veCengiz Abazoğlu gibi isimlerle başlayan Hollywood'daki Türkmodasına yeni bir tasarımcımız da dahil oldu. Dünyaca ünlü yıldız Jessica Biel, geçtiğimiz gün Zeynep Arçay imzalı bir kıyafet tercih etti.
Güzel aktrisin 'TheBook OfLove' filminin galasında tercih ettiği Arçay tasarımı zeytin yeşilideri kıyafeti, yabancı haber ve moda sitelerinden övgü dolu sözler aldı.
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