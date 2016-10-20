İnşallah seneye

Ünlü aktör Gerard Depardieu, reklam çekimlerini bitirip 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne konuk olacaktı. Elinde olmayan sebeplerden dolayı ülkemize gelemeyen yıldız oyuncu, şöyle dedi: "Bana layık görülen 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' benim için çok kıymetli. Umarım gelecek sene gelir ve ödülü o sahnede teslim alabilirim."