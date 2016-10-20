  1. ‘Albüm’ tanıtıldı
  2. Eşkıya bereketi

İnşallah seneye

İnşallah seneye
Ünlü aktör Gerard Depardieu, reklam çekimlerini bitirip 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne konuk olacaktı. Elinde olmayan sebeplerden dolayı ülkemize gelemeyen yıldız oyuncu, şöyle dedi: "Bana layık görülen 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' benim için çok kıymetli. Umarım gelecek sene gelir ve ödülü o sahnede teslim alabilirim."
Etiketler:
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar