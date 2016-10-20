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Gizemli sevgili

Gizemli sevgili
Bir dönem entrikalı aşklarıyla gündemden düşmeyen manken Şebnem Schaefer, önceki akşam gizemli sevgilisiyle görüntülendi. Bebek'te bir restoranda baş başa yemek yiyen ikili Kuruçeşme'de araba içerisinde görüntülendi. Flaşlar patlayınca Alman model gülümserken, gizemli aşkı paniğe kapıldı.

Halil ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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