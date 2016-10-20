Aile boyu şiddet!

CANLI YAYINDA ŞOK SÖZLER

Geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan küfürlü videosuyla gündem olan Avatar Atakan hakkındaki iddialarla yine olay oldu. Survivor'ın şampiyonu olan dövüşçünün eski sevgilisi Berna Demir, dün Renkli Sayfalar programına telefonla bağlandı. "Küfürlü videonun yayılmasında benim payım yok" diyen Demir, ünlü boksörün kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Demir'in iddiaları, her geçen dakika daha da şok etkisi yarattı. Kendisi de sporcu olan Berna Demir, Avatar Atakan'la aşkının 2014'te başladığını ve Survivor'a gitmeden 3 ay önce bittiğini söyledi. Demir, şok iddialarına şöyle devam etti:





Atakan'la evliliğe giden bir ilişkisi olduğunu söyleyen Berna Demir'in ünlü dövüşçüyle ilgili yaptığı 'şiddet' açıklaması gündeme bomba gibi düştü.



'ELİMDE DARP RAPORUM VAR'

"Atakan'la ilişkimiz geçen yıl Kurban Bayramı'nın son günü şiddet yüzünden bitti. O dönem maça hazırlık sürecinde bir ilaç kullanıyordu. O ilaç da öfkesini arttırıyordu. Tartışma sonucunda evdeki eşyalarımı kırdı ve sol göğsüme yumruk attı. O yumruktan sonra nefesim kesildi. Darp raporu aldım ama evlilik kararı aldığımız bir ilişki yaşadığımız için onunla mahkemelik olmak istemedim." Berna Demir, o dönem suskun kalmasının bir diğer sebebini de ailesine bağlayarak "Onların başıma gelenleri duyup üzülmesini istemediğim için kimseye bir şey söylemedim" dedi.





Ünlü dövüşçünün babası Mehmet Tansel Arslan'la ilgili Berna Demir'in ortaya attığı iddialar da yenilir yutulur cinsten değil!



'AĞIR HAKARETLER ETTİ'

Berna Demir, Avatar Atakan'ın Türk halkına küfrettiği videosunun kendisinde de olduğunu ancak bu görüntüleri sosyal medyaya yayan insanın kendisi olmadığını söyledi. Atakan'ın buna rağmen kendisinden şüphelendiğini dile getiren Demir, ünlü dövüşçünün babasının da kendisini tehdit ettiğini iddia edip şöyle dedi: "Atakan cephesinden bana çok telefon geldi. Bayağı tehdit alıyorum. En çok babası arıyor. Bana 'Yüzüne kezzap atarım' dedi. Söyleyemeyeceğim kadar ağır hakaretler etti. Kayıtları var." Avatar Atakan ise bunların tamamen iftira olduğunu söyledi.





Berna Demir, Atakan'ın nişanlısı Serap Korkmaz için de "Serap, Atakan'ın dostu Mert'in eski aşkıydı. Küfürlü videoyu da Serap ile Atakan'ı kıskanan Mert yaymış olabilir" dedi.