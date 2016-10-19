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Cingöz Songül suspus

Cingöz Songül suspus
Güzel oyuncu Songül Öden, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Markette uzun süre alışveriş yapan Öden, gazetecilerin "Cingöz Recai filminde Kenan İmirzalıoğlu ile rol alacak mısınız?" sorusuna sessiz kalmayı tercih etti.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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