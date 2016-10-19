Aşka devam

Merhum gazeteci UğurMumcu'nun oğlu ÖzgürMumcu, uzun bir sürediraşk yaşadığı oyuncu SezinAkbaşoğlu ile geçtiğimizaylarda ayrılmıştı. Bu ayrılığadaha fazla dayanamayançift, önceki gece saat 03.30civarında Cihangir'deydi.
Elinde bisikletiyleobjektiflere takılan güzeloyuncu, sorulan sorularıyanıtsız bıraktı. SezinAkbaşoğlu gibi barışmaylailgili soruları yanıtsızbırakan Özgür Mumcu,sevgilisiyle yürümeye devametti.
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