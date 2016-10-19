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Aşka devam

Aşka devam
Merhum gazeteci Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu, uzun bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Sezin Akbaşoğlu ile geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Bu ayrılığa daha fazla dayanamayan çift, önceki gece saat 03.30 civarında Cihangir'deydi.

Elinde bisikletiyle objektiflere takılan güzel oyuncu, sorulan soruları yanıtsız bıraktı. Sezin Akbaşoğlu gibi barışmayla ilgili soruları yanıtsız bırakan , sevgilisiyle yürümeye devam etti.

Halil ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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