Trendyol markasının sahibi DSM Grup ile imzaladığı sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle 250 bin euro (yaklaşık 850 bin lira) ceza ödemesine karar verilen şarkıcı Hadise'yi kardeşleri yaktı. Hadise'nin stilist kız kardeşi Derya Açıkgöz rakip markaların kıyafetlerini ablasına giydirip fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. "Sadece kendi bloğumda paylaştım" dedi. Ablası Hülya Açıkgöz ise kardeşinin bir mücevher firmasının standında imza vermesi için e-posta attı. Bu e-posta delil sayıldı.
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