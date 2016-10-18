Efsaneler ile selfie yarış

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Film TMR'nin (Film Talent Marketing Rounds) açılışı da gerçekleştirildi. Bilim kurgu film karakterlerinin canlandırmaları da açılışa katıldı.



Açılışa özellikle çocukların ilgisi çok büyüktü. Transformers ve Star Wars gibi efsane filmlerin karakterleriyle fotoğraf çektiren minikler, "Bu festivalde biz de çok eğlenceli anlar yaşıyoruz" dedi.