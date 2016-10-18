Coşkulu veda

KenanDoğulu, BestOf Harbiye AçıkhavaKonserleri kapsamındasahne aldı. Her zamanki gibimekanı hınca hınç dolduranDoğulu, şarkılarıyla hayranlarınıyerinde oturtmadı. Kenan Doğulu,konser sonunda şöyle dedi:"Burada belki son konserim,Eğer yenidenolmazsabu benimvedamdır,benim içinHarbiye'ninbelki de sonkonserinehoşgeldiniz."
KULİS HAPSİ
Beren Saat, önceki akşam da kural bozmadı ve basının ilgisinden kaçmak için konser boyunca eşini kulisten ve sahne kenarından dinledi.
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