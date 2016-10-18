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Coşkulu veda

Coşkulu veda
Kenan Doğulu, Best Of Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı. Her zamanki gibi mekanı hınca hınç dolduran Doğulu, şarkılarıyla hayranlarını yerinde oturtmadı. , konser sonunda şöyle dedi: "Burada belki son konserim, Eğer yeniden olmazsa bu benim vedamdır, benim için Harbiye'nin belki de son konserine hoşgeldiniz."

KULİS HAPSİ
Beren Saat, önceki akşam da kural bozmadı ve basının ilgisinden kaçmak için konser boyunca eşini kulisten ve sahne kenarından dinledi.
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