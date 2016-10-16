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Kabus evi satıyor

, İzmir’de 2007’de aldığı villasını satışa çıkardı. Minik Serçe, hırsız giren evine uğramaz olmuştu. Daha sonra 14 yıldır yanında olan bir çalışanı denizde boğularak ölünce Aksu, kabus evini 1.5 milyon dolara satma kararı

Kabus evi satıyor
Türk pop müziğinin başarılı ismi Sezen Aksu, aldığı günden beri kendisine uğursuzluk getiren İzmir'in Karaburun ilçesindeki villasını elden çıkarıyor. Minik serçenin 2007 yılında satın aldığı memleketindeki villasına geçtiğimiz yıl hırsız girince sanatçı evine uğramaz olmuştu.

ÇALIŞANI BOĞULDU
Ancak ünlü sanatçının lüks villasındaki talihsizlikler bununla bitmek bilmedi. İddialara göre Sezen Aksu'nun yanında tam 14 yıldır çalışan ve İzmir'deki villasında bekçilik yapan bir çalışanı geçtiğimiz sene denizde boğuldu. Ünlü sanatçı, villasında peş peşe yaşanan talihsizliklerden sonra kara kara düşünmeye başladı.

1.5 MİLYON DOLAR
Yakın dostlarına lüks villasından geriye sadece kötü anılar kaldığını ve bu anların kendisini üzdüğünü söyleyen ünlü sanatçı, bu durumdan kurtulmak için çareyi İzmir'deki evini satışa çıkarmakta buldu. Aksu'nun denize sıfır 150 metrekarelik dubleks villasını 1 buçuk milyon dolara (yaklaşık 4 buçuk milyon lira) satışa çıkardığı da konuşulanlar arasında…



Minik Serçe'nin Mordoğan beldesinin en güzel koylarından birinde yer alan villası her ne kadar uğursuzluklarla anılsa da bu nokta güneşin doğuşunun en güzel izlendiği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.

DOĞAN SAVAŞ/ÖZEL
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