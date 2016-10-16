Kabus evi satıyor

Sezen Aksu, İzmir’de 2007’de aldığı villasını satışa çıkardı. Minik Serçe, hırsız giren evine uğramaz olmuştu. Daha sonra 14 yıldır yanında olan bir çalışanı denizde boğularak ölünce Aksu, kabus evini 1.5 milyon dolara satma kararı
Türk pop müziğinin başarılı ismi Sezen Aksu, aldığı günden beri kendisine uğursuzluk getiren İzmir'in Karaburun ilçesindeki villasını elden çıkarıyor. Minik serçenin 2007 yılında satın aldığı memleketindeki villasına geçtiğimiz yıl hırsız girince sanatçı evine uğramaz olmuştu.
ÇALIŞANI BOĞULDU Ancak ünlü sanatçının lüksvillasındaki talihsizlikler bununlabitmek bilmedi. İddialara göreSezen Aksu'nun yanında tam 14yıldır çalışan ve İzmir'deki villasındabekçilik yapan bir çalışanı geçtiğimizsene denizde boğuldu. Ünlüsanatçı, villasında peş peşe yaşanantalihsizliklerden sonra kara karadüşünmeye başladı.
1.5 MİLYON DOLAR Yakın dostlarına lüks villasındangeriye sadece kötü anılar kaldığınıve bu anların kendisini üzdüğünüsöyleyen ünlü sanatçı, bu durumdankurtulmak için çareyi İzmir'deki evinisatışa çıkarmakta buldu. Aksu'nundenize sıfır 150 metrekarelik dubleksvillasını 1 buçuk milyon dolara(yaklaşık 4 buçuk milyon lira) satışaçıkardığı da konuşulanlar arasında…
Minik Serçe'nin Mordoğan beldesinin en güzelkoylarından birinde yer alan villası her ne kadaruğursuzluklarla anılsa da bu nokta güneşin doğuşununen güzel izlendiği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.
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