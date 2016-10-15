  1. Kızları oldu
  2. Sürpriz parti

Muhtesem dörtlü

Muhtesem dörtlü
Sıkı dostluklarıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ile Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau, önceki akşam İstinyePark'ta buluştu. Tatlıtuğ, yeni dizisinde stil danışmanı olarak eşinin olmasını şart koşmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Ünlü çiftler, mekan çıkışı ayrı araçlarla evlerinin yolunu tuttu. Xess Xava isimli bir oğlu olan Yolanthe Cabau'nun her geçen gün eski formuna kavuştuğu da dikkat çekti.


Mekanı eşiyle terk eden Tatlıtuğ'un bronz teni ve uzun saçları da gözden kaçmadı.

Doğan SAVAŞ
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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