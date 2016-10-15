Antalya’ya yıldızlı start

Gladyatör ve Şeytan'ın Avukatı'nın unutulmaz oyuncusu Connie Nielsen, Antalya Film Festivali'nin açılışına gelecek. Antalya, 53. yılında da dünyaca ünlü yıldızları festivalde buluşturuyor.



Oynadığı her rolün hakkını vererek izleyiciyi etkilemeyi başaran Connie Nielsen, bu yıl festivalde Uluslararası Yarışma kategorisinde yarışan 'İtiraflar / Le Confessioni' filmiyle katılıyor.