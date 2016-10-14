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‘Oğlum için koşturuyorum’

‘Oğlum için koşturuyorum’
Mehmet Ali Erbil, önceki gün Park Afyon AVM'deydi. Sabah oğlu Ali Sadi'yi okula gönderip Afyon'a giden Mali, "Oğlum, nereye gittiğimi sorunca 'Bu gittiğin okulun paraları nasıl kazanılıyor! O AVM senin, bu AVM koşturuyoruz' dedim" sözüyle güldürdü.
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