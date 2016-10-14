‘Oğlum için koşturuyorum’

Mehmet Ali Erbil, önceki gün Park Afyon AVM'deydi. Sabah oğlu Ali Sadi'yi okula gönderip Afyon'a giden Mali, "Oğlum, nereye gittiğimi sorunca 'Bu gittiğin okulun paraları nasıl kazanılıyor! O AVM senin, bu AVM koşturuyoruz' dedim" sözüyle güldürdü.