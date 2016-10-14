Anlamlı dövme

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Birce Akalay, önceki gün Dilek Hanif'in kıyafet sergisine katıldı. Güzel oyuncunun bileğindeki dövmeler dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bileğindeki Arapça 'vav' harfi dövmesinin anlamı sorulduğunda ise yanıt vermedi... Arap alfabesinin 6. harfi olan Vav'ın, imanın 6 şartını temsil ettiğine de inanılıyor.
Doğan SAVAŞ
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