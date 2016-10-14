  1. Fashion Week’te derin operasyon
  2. Podyumda rüzgar çıktı

Anlamlı dövme

Anlamlı dövme
Birce Akalay, önceki gün Dilek Hanif'in kıyafet sergisine katıldı. Güzel oyuncunun bileğindeki dövmeler dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bileğindeki Arapça 'vav' harfi dövmesinin anlamı sorulduğunda ise yanıt vermedi... Arap alfabesinin 6. harfi olan Vav'ın, imanın 6 şartını temsil ettiğine de inanılıyor.



Doğan SAVAŞ
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar