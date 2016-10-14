200’lük Sedat!

Ünlü şarkıcı IşınKaraca'nın 2013'teboşandığı SedatDoğan'ın son kurbanı DemetAkalın… Twitter'dan Doğan'ınipliğini pazara çıkaran Akalın"Sedat Doğan, çalıştığımbankaya giderek para almayaçalıştı. Avukatıma ve polisehaber verdim. Beni dahafazla dolandıramayacaksın"diye yazdı...
BİR 'DEMET' UYARI
Menajer Ufuk Ergin'legazeteci Oben Budak'ında olduğu çok sayıda ismidolandıran Sedat Doğan'ınyöntemi belli oldu. Akalın,Doğan için twitter'da esti gürledi.Ünlü popçu, "Adını 200 Sedatkoydum. O güzel evladındanutan! Tüm sanatçılaraikazımdır. Sedat Doğan, taksiparası diye herkesten 200lira çarpıyor" diye yazıp ünlüdostlarını uyardı. İflas ettiktensonra kötü alışkanlıklaredinen Sedat Doğan, buson vukuatından sonra polistarafından her yerde aranıyor.
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