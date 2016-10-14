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200’lük Sedat!

Işın Karaca’nın borç batağındaki eski eşi , dostlarının adını kullanarak birçok kişiyi 200 TL dolandırdı. Demet Akalın da ona ‘200 Sedat’ lakabını taktı

200’lük Sedat!
Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın 2013'te boşandığı Sedat Doğan'ın son kurbanı Demet Akalın… Twitter'dan Doğan'ın ipliğini pazara çıkaran Akalın "Sedat Doğan, çalıştığım bankaya giderek para almaya çalıştı. Avukatıma ve polise haber verdim. Beni daha fazla dolandıramayacaksın" diye yazdı...

BİR 'DEMET' UYARI
Menajer Ufuk Ergin'le gazeteci Oben Budak'ın da olduğu çok sayıda ismi dolandıran 'ın yöntemi belli oldu. Akalın, Doğan için twitter'da esti gürledi. Ünlü popçu, "Adını 200 Sedat koydum. O güzel evladından utan! Tüm sanatçılara ikazımdır. Sedat Doğan, taksi parası diye herkesten 200 lira çarpıyor" diye yazıp ünlü dostlarını uyardı. İflas ettikten sonra kötü alışkanlıklar edinen Sedat Doğan, bu son vukuatından sonra polis tarafından her yerde aranıyor.
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