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‘Serkan benim dengim değil'

Galerici Serkan Uçar aşkı için ailesini karşısına alan , çark etti. Sosyetik güzel, Uçar için ‘Herkes dengi dengine’ dedi. Eski aşıktan ise yanıt gecikmedi: ‘Kimin kime denk olduğu bilinmez!’

‘Serkan benim dengim değil
Ece Erken'in eski kocası Serkan Uçar'la olaylı birlikteliği geçtiğimiz ay biten Ceylan Çapa, sonunda ailesinin dediğine geldi. Annesi Şebnem Hanım'la babası Celal Bey'in tüm itirazlarına rağmen aşkına sahip çıkan sosyetik güzel, Amerika tatilinde kavga ettiği Uçar'dan ayrılmıştı. Barışmak için sosyetik güzelin kapısını aşındıran Uçar'dan bunalan Çapa Ailesi ise geçtiğimiz günlerde kızlarını genç galericiden uzak tutmak için apar topar Paris'e götürdü.

ZORLU'DA PİŞTİ OLDULAR...
"Ailem çok haklıymış. Serkan'la ayrı dünyaların insanlarıyız" diyen sosyetik güzel, önceki akşam Mercedes Benz Fashion Week kapsamında düzenlenen bir defileyi izlemek üzere geldiği Zorlu Center'da gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularını yanıtlayıp iddiaları şu sözlerle doğruladı: "Yazılanlar doğru. Serkan'la ilişkimiz bitti. Herkes dengi dengine. O kişiyi görmek dahi istemiyorum." , bu açıklamalarından yarım saat sonra ise bir şok yaşadı. Arkadaşıyla yemek yemek için bir restorana giren Çapa, "O benim dengim değil" dediği eski aşkıyla karşılaşınca apar topar mekanı terk etti. Gazeteciler, iş arkadaşıyla oturan Serkan Uçar'a Çapa'nın açıklamalarını iletince genç galerici şunları söyledi: "Bugüne kadar boşanmam dahil hiçbir ilişkimden sonra konuşmadım. Ancak şunu iyi bilmek lazım; kimin kime denk olduğu bilinmez. Herkesin bir dengi vardır. Ama o dengi üst mü, alt mı o bilinmez. Artık herkes dengini arayacak ve görecek."

YİNE TAKVİM YAZDI
TAKVİM, 10 Ekim tarihli manşetinde Çapa Ailesi'nin kızlarını Serkan Uçar'dan uzak tutmak için Paris'e götürdüğünü yazdı. Şebnem Çapa da önceki akşam Takvim'in manşetini doğrulayıp "Yazılanlar tamamen doğru" açıklamasında bulundu.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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