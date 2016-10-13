‘Serkan benim dengim değil'

Galerici Serkan Uçar aşkı için ailesini karşısına alan Ceylan Çapa, çark etti. Sosyetik güzel, Uçar için ‘Herkes dengi dengine’ dedi. Eski aşıktan ise yanıt gecikmedi: ‘Kimin kime denk olduğu bilinmez!’
Ece Erken'in eski kocası Serkan Uçar'la olaylı birlikteliği geçtiğimiz ay biten Ceylan Çapa, sonundaailesinin dediğine geldi. Annesi ŞebnemHanım'la babası Celal Bey'in tüm itirazlarına rağmen aşkına sahip çıkan sosyetik güzel, Amerika tatilinde kavga ettiği Uçar'dan ayrılmıştı. Barışmak için sosyetik güzelin kapısını aşındıran Uçar'dan bunalan Çapa Ailesi ise geçtiğimiz günlerde kızlarını genç galericiden uzak tutmak için apartopar Paris'e götürdü.
ZORLU'DA PİŞTİ OLDULAR... "Ailem çok haklıymış. Serkan'la ayrıdünyaların insanlarıyız" diyen sosyetik güzel, önceki akşam Mercedes Benz Fashion Week kapsamında düzenlenen bir defileyi izlemek üzere geldiği Zorlu Center'da gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularını yanıtlayıp iddiaları şu sözlerle doğruladı: "Yazılanlar doğru. Serkan'la ilişkimiz bitti.Herkes dengi dengine. O kişiyi görmek dahiistemiyorum." Ceylan Çapa, bu açıklamalarından yarım saat sonra ise bir şok yaşadı. Arkadaşıyla yemek yemek için bir restorana giren Çapa, "O benim dengim değil" dediği eski aşkıylakarşılaşınca apar topar mekanı terk etti. Gazeteciler, iş arkadaşıyla oturan Serkan Uçar'a Çapa'nın açıklamalarını iletince genç galerici şunları söyledi: "Bugüne kadar boşanmam dahil hiçbir ilişkimden sonra konuşmadım. Ancak şunuiyi bilmek lazım; kimin kime denk olduğubilinmez. Herkesin bir dengi vardır. Ama odengi üst mü, alt mı o bilinmez. Artık herkesdengini arayacak ve görecek."
YİNE TAKVİM YAZDI
TAKVİM, 10 Ekim tarihli manşetinde Çapa Ailesi'nin kızlarını Serkan Uçar'dan uzak tutmak için Paris'e götürdüğünü yazdı. Şebnem Çapa da önceki akşam Takvim'in manşetini doğrulayıp "Yazılanlar tamamen doğru" açıklamasında bulundu.
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