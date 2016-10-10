  1. Kızdıran soru!
  2. Aşk gözyaşları

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ve sevgilisi Aslı Enver’in neşeli gecesi kötü bitti. Aşk şovu yapan Boz, eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu’nun bir paylaşımını beğenmesi sorulunca gaza basıp kaçtı

Murat BOZuldu
Popçu 'la sevgilisi Aslı Enver, önceki akşam Etiler Da Mario Restoran'da baş başa akşam yemeğindeydi. Keyifli saatler geçiren ikilinin neşesi çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularıyla kaçtı. Mekandan el ele çıkan çiftten Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Megastar Tarkan'ın kendisine küs olduğu yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi. Popçu "Olur mu öyle şey, Tarkan'la küs falan değilim. Tarkan benim sevdiğim bir dostumdur" dedi.

ELİZ SORUSU SIKTI
Ünlü şarkıcı eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'nun instagram'da paylaştığı bir videoyu beğenmesi ve hemen beğeniyi kaldırdığı sorulunca ise sessiz kaldı. Boz, sadece teşekkür etmekle yetinirken aşkı Aslı Enver'in de yüzünün asıldığı gözlerden kaçmadı. İkili, daha sonra araçlarına binip hızla uzaklaştı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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