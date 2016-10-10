Murat BOZuldu

Popçu Murat Boz'lasevgilisi Aslı Enver,önceki akşam Etiler DaMario Restoran'da baş başaakşam yemeğindeydi. Keyiflisaatler geçiren ikilinin neşesiçıkışta kendilerini görüntüleyengazetecilerin sorularıyla kaçtı.Mekandan el ele çıkan çifttenMurat Boz, geçtiğimiz günlerdeMegastar Tarkan'ın kendisine küsolduğu yönünde çıkan haberlere deaçıklık getirdi. Popçu "Olur muöyle şey, Tarkan'la küs falandeğilim. Tarkan benim sevdiğimbir dostumdur" dedi.
ELİZ SORUSU SIKTI
Ünlü şarkıcı eski sevgilisi ElizSakuçoğlu'nun instagram'dapaylaştığı bir videoyu beğenmesive hemen beğeniyi kaldırdığısorulunca ise sessiz kaldı. Boz,sadece teşekkür etmekleyetinirken aşkı Aslı Enver'inde yüzünün asıldığı gözlerdenkaçmadı. İkili, daha sonraaraçlarına binip hızla uzaklaştı.
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