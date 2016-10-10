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Futbolcu Banu

Futbolcu Banu
Şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu, önceki gün 'Allah Kahretsin' adlı şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Zorlu'nun klip için tercih ettiği kıyafetler ise dikkat çekti. Dekolte ayakkabının içine uzun futbolcu çorabı giyen şarkıcı, "Bu modayı ilk kez uygulayarak akıma öncülük ediyorum" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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