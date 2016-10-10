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Deniz çark etti

Eski sevgilisi ’a hala aşık olduğunu söyleyen , “Sözlerim yanlış anlaşıldı” dedi

Deniz çark etti
Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin'le boşanacakları yönünde çıkan haberlerin ardından , yaptığı açıklamayla gündem yaratmıştı. Bir dönem aşk yaşadığı ünlü komedyen için "Yılmaz'a fikren ve ruhen hala aşığım" diyen Akkaya, çark etti.

Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin'in söylediklerini yanlış anlamasından çekindiğini dile getiren Akkaya şunları söyledi: "Ben Yılmaz'ın zihnine ve ürettiklerine aşığım demek istedim."

AYDIN HAMZA
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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