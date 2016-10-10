  1. Deniz çark etti
  2. Popçu ağa

Belçim yine tek başına

Yılmaz Erdoğan’la boşanacağı iddia edilen gecelerde tek başına eğlendi

Belçim yine tek başına
Geçtiğimiz hafta eşi Yılmaz Erdoğan'la 10 yıllık evliliklerini bitirdikleri iddia edilen , önceki akşam Asmalımescit'te felekten bir gece çaldı. Alkollü olduğu dikkat çeken oyuncunun ayakta zor durduğu gözlendi.

Boşanma haberlerini kesin bir dille yalanlayan Yılmaz Erdoğan'ın aksine Bilgin, yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. "Şu an boşanma gündemimizde yok" diyen Bilgin'in sözleri şaşırttı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar