Utangaç ikili

İşadamı Gökhan Çarmıklı'dangeçtiğimiz yıl boşandıktan sonra gönlünüErsin Kayalar'a kaptıran Siren Ertan,önceki akşam aşkıyla Soho House'daydı.İlişkileri geçtiğimiz yaz başlayan ve ilkgünden beri görüntü vermemeye özengösteren Kayalar ile Ertan'ın objektiffobisi devam etti.
Mekandan el ele çıkan sevgililer,patlayan flaşlarla panik yaptı. Siren Ertanve Ersin Kayalar, hızla birbirinin ellerinibırakarak kendilerini bekleyen özelaraçlarına bindi. Siren Hanım aşk sorularıkarşısında suskun kalmayı tercih ederkenErsin Bey ise arabasının güneşlikleriniindirerek kendisini gizlemeye çalıştı.
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