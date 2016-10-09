Utangaç ikili

İşadamı Gökhan Çarmıklı'dan geçtiğimiz yıl boşandıktan sonra gönlünü Ersin Kayalar'a kaptıran Siren Ertan, önceki akşam aşkıyla Soho House'daydı. İlişkileri geçtiğimiz yaz başlayan ve ilk günden beri görüntü vermemeye özen gösteren Kayalar ile Ertan'ın objektif fobisi devam etti.



Mekandan el ele çıkan sevgililer, patlayan flaşlarla panik yaptı. Siren Ertan ve Ersin Kayalar, hızla birbirinin ellerini bırakarak kendilerini bekleyen özel araçlarına bindi. Siren Hanım aşk soruları karşısında suskun kalmayı tercih ederken Ersin Bey ise arabasının güneşliklerini indirerek kendisini gizlemeye çalıştı.



DOĞAN SAVAŞ

