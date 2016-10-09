Oyuncu Begüm Kütük, soyadından dertli. Fransız okulunda okuyan ünlü oyuncu yıllarca 'Matmazel Kütük' diye çağırıldığını söyledi. Sanat dünyasına adım attığında Erkan Özerman'ın soyadındaki 'T' harfini atmak istediğini dile getiren Kütük, şunları söyledi:



"Özerman 'Soyadını Küçük yapalım' dedi. Ama ben istemedim. Soyadımdan çok çektim. Sempatik de olsa negatif de olsa yıllarca soyadımla ilgili bir sürü şey duydum."