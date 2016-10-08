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Çağla’nın Edi-Büdü’sü

Çağla’nın Edi-Büdü’sü
Güzel model Çağla Şikel, önceki akşam çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte Akmerkez'deydi. Şikel, çocuklarına zaman ayıramamaktan yakındı. "Yoğun çalışıyoruz, çok erken uyanıyorum" diyen ünlü model, ekledi:

"Çocukların da okulu var, gündüz pek birlikte olamıyoruz onun için akşam dışarı çıkabiliyoruz." Çocuklarının oyuncak kılıcını kemerine sıkıştıran 'in oğulları ise halleriyle "Edi ve Büdü gibiler" dedirtti.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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