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Yılmaz’a hala aşığım

Belçim Bilgin’le ’ın boşandıkları yönünde çıkan iddia karşısında Akkaya, bu şok yorumu yaptı. Güzel sunucu, Erdoğan’ın diğer eski aşkları Cem Yılmaz ve Okan Bayülgen’den çok daha farklı bir yerde olduğunu söyledi

Yılmaz’a hala aşığım
'la Belçim Bilgin'in boşandıkları yönünde çıkan iddiaların yankısı sürerken Erdoğan'ın eski sevgilisi Deniz Akkaya'dan şok bir itiraf geldi. Akkaya, dün sunucusu olduğu programın canlı yayınında "Fikren ve ruhen Yılmaz Erdoğan'a hala aşığım" diyerek herkesi şaşırttı. Eski aşkının eşiyle boşanmasını programında masaya yatıran Akkaya, bir dönem aşk yaşadığı sanatçı hakkında şunları söyledi:


Bir diğer komedyen Yılmaz Erdoğan, evlenmeden önce aşk yaşadığı Deniz Akkaya için şiir bile yazmış; bu şiir yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

'AYNI KEFEYE KOYMAM'
"Yılmaz benim eski erkek arkadaşım, bunu itiraf etmekte bir sakınca görmüyorum. Hatta fikren ve ruhen Yılmaz Erdoğan'a hala aşığım. Zaten o, herkesin aşık olması gereken bir adam. Ama artık Yılmaz Erdoğan'ın başka kafalarda yaşadığını ve ermiş olduğunu düşünüyorum. Yılmaz, dünyevi olaylardan koptuğu için bu evlilik buralara geldi. Belçim ise hala dünyevi olaylardan zevk almak, başarılara imza atmak istiyor. Yılmaz doymuş. Ayrılığın asıl sebebi budur." Aşk defteri bir hayli kabarık olan , geçmiş yıllarda aşk yaşadığı diğer komedyendenlerden bahsetmeden de geçemedi. Akkaya, Okan Bayülgen ve Cem Yılmaz için "Yılmaz Erdoğan'ın şovmenlikten sıyrıldığını ve herkesten farklı bir yere geldiğini düşünüyorum. Yılmaz'ı Okan ve Cem'le aynı yere koymak doğru olmaz" dedi.

BOŞANMA DOĞRU DEĞİL
Önceki gün Belçim Bilgin'le 10 yıllık evliliklerini bitirdikleri yönünde haberler çıkan Yılmaz Erdoğan cephesinden iddialara jet yanıt… Haklarında sürekli çıkan ayrılık haberlerinden bunaldığını söyleyen sanatçı, "Belçim'le ayrılmadık. Bu haberleri evliliğimizi ve bizi yıpratmak için kasıtlı olarak yaptıklarını düşünüyorum" dedi.
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