Yılmaz’a hala aşığım

Belçim Bilgin’le Yılmaz Erdoğan’ın boşandıkları yönünde çıkan iddia karşısında Akkaya, bu şok yorumu yaptı. Güzel sunucu, Erdoğan’ın diğer eski aşkları Cem Yılmaz ve Okan Bayülgen’den çok daha farklı bir yerde olduğunu söyledi
Yılmaz Erdoğan'la BelçimBilgin'in boşandıkları yönündeçıkan iddiaların yankısısürerken Erdoğan'ın eski sevgilisiDeniz Akkaya'dan şok bir itirafgeldi. Akkaya, dün sunucusu olduğuprogramın canlı yayınında "Fikrenve ruhen Yılmaz Erdoğan'a halaaşığım" diyerek herkesi şaşırttı.Eski aşkının eşiyle boşanmasınıprogramında masaya yatıranAkkaya, bir dönem aşk yaşadığısanatçı hakkında şunları söyledi:
Bir diğer komedyen Yılmaz Erdoğan, evlenmedenönce aşk yaşadığı Deniz Akkaya için şiir bileyazmış; bu şiir yıllar sonra ortaya çıkmıştı.
'AYNI KEFEYE KOYMAM' "Yılmaz benim eski erkekarkadaşım, bunu itiraf etmektebir sakınca görmüyorum. Hattafikren ve ruhen Yılmaz Erdoğan'ahala aşığım. Zaten o, herkesin aşıkolması gereken bir adam. Ama artıkYılmaz Erdoğan'ın başka kafalarda yaşadığınıve ermiş olduğunu düşünüyorum. Yılmaz,dünyevi olaylardan koptuğu için bu evlilikburalara geldi. Belçim ise hala dünyeviolaylardan zevk almak, başarılara imzaatmak istiyor. Yılmaz doymuş. Ayrılığın asılsebebi budur." Aşk defteri bir hayli kabarık olanDeniz Akkaya, geçmiş yıllarda aşk yaşadığı diğerkomedyendenlerden bahsetmeden de geçemedi.Akkaya, Okan Bayülgen ve Cem Yılmaziçin "Yılmaz Erdoğan'ın şovmenliktensıyrıldığını ve herkesten farklı bir yeregeldiğini düşünüyorum. Yılmaz'ıOkan ve Cem'le aynı yere koymakdoğru olmaz" dedi.
BOŞANMADOĞRUDEĞİL
Önceki gün Belçim Bilgin'le 10 yıllık evliliklerini bitirdikleri yönünde haberler çıkan Yılmaz Erdoğan cephesinden iddialara jet yanıt… Haklarında sürekli çıkan ayrılık haberlerinden bunaldığını söyleyen sanatçı, "Belçim'le ayrılmadık. Bu haberleri evliliğimizi ve bizi yıpratmak için kasıtlı olarak yaptıklarını düşünüyorum" dedi.
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