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Kaçak Sezai

Kaçak Sezai
Hain darbe girişimi sonrası açıklamalarıyla büyük tepki çeken Halil Sezai, önceki akşam yeni sevgilisiyle İstinyePark'taydı. , gazetecileri görünce her zamanki gibi sinirlendi. Hangi filme geldiği sorulan şarkıcının "Bilmem neyin çocukları var, onu izlemeye geldik" demesi ise "Pes artık" dedirtti.
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