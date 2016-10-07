İkinci el aşk

Kısa bir süre önce sevgilisi Tuğberk Buğra'dan ayrılan Tuğba Özay, önceki akşam sürpriz bir isimle görüntülendi. Seren Serengil'in eski eşi Musa Aytun'la Vogue isimli restoranda yemek yiyen Özay, çıkışta basın mensuplarınıgörünce panikledi.
Habercileri atlatmak için mekana geri kaçan ikili, daha sonra pes edip aynı araca bindi. "Musa benim çok eskiarkadaşım, sıkıntı yok" diyen Özay, Aytun'un kullandığı araçla mekandan ayrıldı. İkilinin halleri "Özay'a Seren'den 2. el aşk" dedirtti.
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