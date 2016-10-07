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İkinci el aşk

, önceki gece Seren Serengil’in eski eşi Musa Aytun’la görüntülendi. Basını görünce panikleyen ikili, aynı araçla mekandan ayrıldı

İkinci el aşk
Kısa bir süre önce sevgilisi Tuğberk Buğra'dan ayrılan Tuğba Özay, önceki akşam sürpriz bir isimle görüntülendi. Seren Serengil'in eski eşi Musa Aytun'la Vogue isimli restoranda yemek yiyen Özay, çıkışta basın mensuplarını görünce panikledi.

Habercileri atlatmak için mekana geri kaçan ikili, daha sonra pes edip aynı araca bindi. "Musa benim çok eski arkadaşım, sıkıntı yok" diyen Özay, Aytun'un kullandığı araçla mekandan ayrıldı. İkilinin halleri "Özay'a Seren'den 2. el aşk" dedirtti.

Doğan SAVAŞ
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