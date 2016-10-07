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Fırtınalı gece

Fırtınalı gece
Yaz sonunda Bodrum'da iç çamaşırlarıyla denize girip bir erkekle öpüşürken yakalandıktan sonra 6 yıllık eşi Emre İzer'den boşanan , önceki gece Cihangir'de oyuncu Kerem Fırtına'yla objektiflere yakalandı.

Geç saatlere dek sohbet eden ikili, patlayan flaşlarla şaşkınlık yaşadı. Bozoklu ve Fırtına daha sonra "Uf! Bu iyi olmadı" dedi. İkili, VIP minibüse binip semtten ayrıldı. Bu arada Kerem Fırtına, bir süredir Model'in solisti Fatma Turgut ile birlikte...
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