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Hasrete son verdi

Hasrete son verdi
Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün İstinyePark AVM'deydi. Sık sık yurt dışına uçuş yapan eşiyle hasret giderdiklerini söyleyen ünlü futbolcunun yüzü gülüyordu.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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