Hasrete son verdi

31 / 19
31 / 16
23 / 8
24 / 2
25 / 11
24 / 15
24 / 10
27 / 21
22 / 2
25 / 14
30 / 14
24 / 9
20 / 12
33 / 9
24 / 6
22 / 13
28 / 8
23 / 6
20 / 9
26 / 9
24 / 12
24 / 14
23 / 8
22 / 10
26 / 12
31 / 12
22 / 12
23 / 12
29 / 7
28 / 7
23 / 4
23 / 10
30 / 12
23 / 18
26 / 9
26 / 10
28 / 16
27 / 8
21 / 9
23 / 14
26 / 14
31 / 15
22 / 11
25 / 9
22 / 2
19 / 9
26 / 6
24 / 8
22 / 10
25 / 8
30 / 16
24 / 14
24 / 10
22 / 7
29 / 12
27 / 13
28 / 17
29 / 20
27 / 11
27 / 10
24 / 13
24 / 9
22 / 18
30 / 16
24 / 18
23 / 14
21 / 17
31 / 15
20 / 15
27 / 5
32 / 17
27 / 16
23 / 13
25 / 13
23 / 18
29 / 8
23 / 8
21 / 5
23 / 13
23 / 8
19 / 14
Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün İstinyePark AVM'deydi. Sık sık yurt dışına uçuş yapan eşiyle hasret giderdiklerini söyleyen ünlü futbolcunun yüzü gülüyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.